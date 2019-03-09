Скорбим: Виорел Мардаре ушёл из жизни этим утром

Скорбим: Виорел Мардаре ушёл из жизни этим утром

Известный молдавский режиссёр умер сегодня утром. Об этом сообщили в социальной сети родственники погибшего.

“Виорела не стало сегодня в 07:15. Спасибо, что были рядом на протяжении всего периода борьбы с раком. Спасибо за поддержку и хорошие мысли… Он оставил нам свои работы и опустошённость в душах людей всей страны”, – написано в сообщении.

Родственники погибшего также указали, что в скором времени напишут о месте и дне, когда можно будет попрощаться с режиссёром, пишет unimedia.info.

Напомним, что в начале августа у 36-летнего молдавского режиссёра диагностировали рак. Виорел Мардаре прославился как автор роликов, продвигающих туризм в Молдове.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md