Скорбим: Виорел Мардаре ушёл из жизни этим утром

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Известный молдавский режиссёр умер сегодня утром. Об этом сообщили в социальной сети родственники погибшего.

“Виорела не стало сегодня в 07:15. Спасибо, что были рядом на протяжении всего периода борьбы с раком. Спасибо за поддержку и хорошие мысли… Он оставил нам свои работы и опустошённость в душах людей всей страны”, – написано в сообщении.

Родственники погибшего также указали, что в скором времени напишут о месте и дне, когда можно будет попрощаться с режиссёром, пишет unimedia.info.

Напомним, что в начале августа у 36-летнего молдавского режиссёра диагностировали рак. Виорел Мардаре прославился как автор роликов, продвигающих туризм в Молдове.