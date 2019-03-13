“Скорая” стала участницей ДТП в Бельцах (ФОТО)

“Скорая” стала участницей ДТП в Бельцах (ФОТО)

Микроавтобус Mercedes и карета скорой помощи двигались по центральной автомагистрали Бельц. На перекрёстке улиц Штефана чел Маре и Первомайской они столкнулись.

Машины повреждены незначительно: у микроавтобуса повреждена передняя часть, а у “скорой” видны следы от удара сбоку. Информации о пострадавших нет, пишет esp.md.

Участники ДТП отказались говорить о подробностях инцидента. Из-за аварии движение на этом участке затруднено, особенно для общественного транспорта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

 

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