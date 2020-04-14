“Скорая” с пациентом попала в ДТП в столице (ФОТО)

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Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Opel. Инцидент произошёл вчера вечером на пересечении улиц Измаил и Михаил Когэлничану.

В машине “скорой” находился пациент с подозрением на коронавирус, пишет unimedia.info. Его передали другой бригаде для транспортировки в больницу.

В результате аварии никто не пострадал. По факту случившегося начато расследование. Виновному в ДТП грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.

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