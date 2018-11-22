Скорая попала в ДТП в Теленештах: трое госпитализированы

Скорая попала в ДТП в Теленештах: трое госпитализированы

Авария с участием машины скорой помощи произошла сегодня днём близ села Будай Теленештского района. По словам правоохранительных органов, автомобиль Mitsubishi, оборудованный летними шинами, сошёл с дороги и врезался в карету скорой помощи, движущейся по встречной полосе.

После столкновения оба водителя и врач, находившийся в машине скорой помощи, были доставлены в районную больницу Теленешть, пишет impacttv.md.

Обстоятельства инцидента расследуют органы правопорядка.

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