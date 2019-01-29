Скончавшаяся от гриппа после родов женщина получила подтверждение о болезни только на 4-ый день после госпитализации

0

34-летняя женщина, которая скончалась в Республиканской клинической больнице спустя три дня после родов, получила подтверждение о диагнозе гриппа A (H1N1) только через четыре дня после госпитализации, и только тогда ей была введена двойная доза Тамифлю.

Одна из приближенных женщины рассказала, что госпитализация беременной произошла иначе, чем рассказали ответственные лица с самого начала. Женщина была госпитализирована в Институт матери и ребенка 11 января с диагнозом трахиобронхит и сезонным гриппом, а 15 января ее состояние ухудшилось и врачи прибегли к кесареву сечению, чтобы спасти ребенка. Она получала двойную дозу Тамифлю только на четвертый день госпитализации, когда у нее была респираторная недостаточность. В тот же день были взяты образцы для выявления вируса гриппа, отмечается на сайте Sănătate Info, цитируемом ipn.md.

Согласно источнику, 10 января пациентка обратилась в поликлинику Института матери и ребенка, где получила консультацию врача-терапевта. 11 января её состояние ухудшилось, поэтому она вызвала скорую. Врачи скорой помощи поставили ей диагноз трахиобронхит и отвезли в Институт матери и ребёнка, где была госпитализирована в отделение патологии беременности. 12 января молодую женщину проконсультировал фтизиопульмонолог Республиканского медицинского диагностического центра, который подтвердил диагноз трахиобронхит, поставленный врачами скорой помощи. В течение следующих трех дней женщина проходила лечение Авгументином, без проведения анализа, который выявил бы вирус гриппа.

Приближенная умершей добавила, что только 15 января, на четвертый день госпитализации, у больной был взят мазок из эндо-трахеальной трубки, а 16 января лабораторные анализы подтвердили диагноз гриппа А (H1N1). В тот же день, до того, как женщину отправили в реанимационное отделение, она получила двойную дозу Тамифлю, препарата, который вводят взрослым и детям, в том числе новорожденным при первых симптомах гриппа.

– 17 января ее перевели в Республиканскую клиническую больницу, потому что у нас так происходит, никто не знает, кто отвечает за больного. 19 января врачи ничего не смогли сделать, и она умерла, – рассказала женщина.

Представители Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты заявили для Sănătate Info, что по этому делу не была создана специальная комиссия, но случай обсуждался и анализировался на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Стоит отметить, что ребенок погибшей по-прежнему находится в Институте матери и ребенка, а дома у него есть еще один четырехлетний брат.

С начала сезона 2018-2019 года от грипп типа А(H1N1) в Молдове умерли шесть человек.