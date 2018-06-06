Скончался кузнец из Молдовы, получивший ожоги железом на заводе в Италии

Трагедия произошла 13 мая текущего года на заводе в городе Падуя.

Там в результате поломки опор на тело 40-летнего гражданина Молдовы попало раскалённое железо. С ожогами 100% тела мужчина срочно был госпитализирован в тяжёлом состоянии, пишет stirilocale.md.

Спустя 25 дней, несмотря на все усилия итальянских врачей, несчастный скончался минувшим вечером.

Мужчина по имени Сергей родом из Оргеева, проживал в Падова. У скончавшегося остались супруга и дочь.