Скончался кузнец из Молдовы, получивший ожоги железом на заводе в Италии

Скончался кузнец из Молдовы, получивший ожоги железом на заводе в Италии

Трагедия произошла 13 мая текущего года на заводе в городе Падуя.

Там в результате поломки опор на тело 40-летнего гражданина Молдовы попало раскалённое железо. С ожогами 100% тела мужчина срочно был госпитализирован в тяжёлом состоянии, пишет stirilocale.md.

Спустя 25 дней, несмотря на все усилия итальянских врачей, несчастный скончался минувшим вечером.

Мужчина по имени Сергей родом из Оргеева, проживал в Падова. У скончавшегося остались супруга и дочь.

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