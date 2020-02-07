Скончался депутат ПСРМ Иван Забунов

Депутат Партии социалистов Иван Забунов скончался сегодня. Народному избраннику был 71 год.
– С глубоким прискорбием узнали о кончине Ивана Даниловича Забунова.
Это был выдающийся общественный и политический деятель Молдовы, который стоял у истоков молдавского парламентаризма, он был одним из подписантов Декларации о независимости Республики Молдова, был депутатом нескольких созывов парламента.
Иван Данилович на протяжении многих лет возглавлял Болгарскую общину в Республике Молдова, много сделал для установления межэтнического мира, соблюдения прав национальных меньшинств. Он выступал в защиту государственности и независимости Республики Молдова, внес большой вклад в укрепление отношений между нашей страной и Болгарией, а также другими славянскими странами.
Иван Данилович был членом нашей команды в течение последних лет, был депутатом фракции ПСРМ в парламенте. Его уход – это большая потеря для всех нас, большое горе.
Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким, – отмечается в официальном сообщении Партии социалистов.
Редакция “Аргументов и фактов в Молдове” присоединяется к соболезнованиям в адрес семьи Ивана Даниловича.