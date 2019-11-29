Скончался депутат “АКУМ” Сергей Катаранчук

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Депутат Сергей Катаранчук, избранный в парламент по спискам избирательного блока “АКУМ”, ушел из жизни. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Катаранчуку было 62 года. Он был доктором математических наук, выдающимся профессором, автором многочисленных научных работ, лауреатом Национальной премии в области науки и техники, лауреатом Национальной конкурсной диссертации на соискание ученой степени, лауреатом Академической премии имени Константина Сибирского, обладателем Диплома первой степени правительства Республики Молдова за плодотворную научно-преподавательскую деятельность, профессором 2011-2012 учебного года, обладателем диплома за заслуги в подготовке научных кадров.