Скончалась бывшая вице-спикер и депутат ПКРМ Мария Постойко

Скончалась бывшая вице-спикер и депутат ПКРМ Мария Постойко

Бывшая вице-спикер Парламента РМ Мария Постойко скончалась в возрасте 69 лет. Печальную новость сообщили ее коллеги по Партии коммунистов. 

Мария Постойко родилась 4 апреля 1950 года в селе Городище Дондюшанского района Молдавской ССР. В 1978 году окончила юридический факультет Государственного университета Молдовы. С 1998 года по февраля 2019 года являлась депутатом Парламента Республики Молдова от ПКРМ. В различные годы возглавляла парламентские комиссии, а в 2005 году была избрана вице-председателем законодательного органа. Была председателем фракции Партии коммунистов в парламенте.

 

 

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