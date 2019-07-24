Скользкая арена

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Об очередном мошенническом проекте Демпартии

Спортивно-развлекательный комплекс Chișinău-Arena, строительство которого инициировали демократы, находясь у власти, вызвал множество вопросов у действующего руководства страны.

В кабалу к инвестору

Ещё бы! За некоторое время до смены власти эксперты говорили о рисках, которые существовали для Республики Молдова из-за сомнительных условий контракта, заключённого с компанией-исполнителем работ. Выяснилось, что при демократах под реализацию проекта было выделено 69 гектаров земли под Ставченами, но интересно то, что строительство всего комплекса предусматривалось осуществить на 10 гектарах. Остальные 59 га, как утверждало правительство Филипа, пойдут на «дальнейшее развитие территории».

Более того, контракт был заключён на кабальных для нашей страны условиях – вся стоимость работ полностью возложена на бюджет РМ. А сумма это не маленькая – €44,5 млн, которые нужно будет выплачивать частному партнёру в течение 12 лет (€10 млн в первый год и по €3 млн каждый последующий – до полного погашения кредита).

«Очень много подозрительных решений, полная нетранспарентность. Речь идёт о 70 гектарах публичной земли, с которыми государство вступило в государственно-частное партнёрство с частным инвестором. Помимо этого, из госбюджета было выделено свыше 200 млн леев, и непонятно, в чём была логика».

Необъяснимая логика

К инициативе ДПМ много вопросов возникло у президента Молдовы Игоря Додона, и в этой связи вопрос был вынесен на обсуждение Высшего совета безопасности.

– Очень много подозрительных решений, полная нетранспарентность. Речь идёт о 70 гектарах публичной земли, с которыми государство вступило в государственно-частное партнёрство с частным инвестором. Помимо этого, из госбюджета было выделено свыше 200 млн леев – и непонятно, в чём была логика. Да, нам нужен стадион, но мало того что государство выделяет 10 га земли под него и ещё 60 сверху для зоны развлечений, так ещё и выдаёт деньги, – возмутился Игорь Додон.

По словам главы государства, будет создана спецкомиссия, которая проверит, на каких условиях проводился конкурс, кто в нём участвовал. В том числе и из членов бывшего кабмина, депутатов. Пока Минэкономики примет решение, что делать дальше с созданной демократами проблемой, за земельным участком, выделенным под объект, а также расходуемыми деньгами будет вестись строгий надзор.

Глава государства согласен, что спортивный комплекс, готовый на 70%, должен быть построен. Но следует подумать, какой из двух имеющихся вариантов выбрать: либо государство инвестирует необходимую сумму для его завершения, либо, учитывая другие приоритеты новой власти, нужно будет найти компанию, которая это сделает.

Нажиться… и забыть

Обсуждался вопрос и на заседании правительства. Премьер-министр Майя Санду убеждена, что данный объект – мошенничество демократов.

– Реальная стоимость проекта, похоже, ниже, чем та, которую тратит государство, – заявила Майя Санду.

Такой вывод напрашивается по той причине, что до недавнего времени не были найдены документы, подтверждающие первоначально заявленную стоимость проекта в €43 млн, а позже поднятую до €44,5 млн якобы из-за того, что в ходе строительства выяснилось: старые сети не выдержат нагрузки объекта, поэтому придётся дополнительно проводить канализацию и инженерные сети стоимостью в €1,5 млн.

Не понимает глава кабмина, зачем нужно было выделять в шесть раз больше земли под строительство, если объект умещается на 10 гектарах, ведь только на изменение назначения участка с сельскохозяйственного на объект социального назначения было израсходовано 90 млн леев, да и услуги нотариуса обошлись в 400 тыс. леев.

Но наибольшая опасность подстерегает нас в том случае, если государство не сможет рассчитаться с инвестором. Тогда выделенный под спорткомплекс земельный участок может перейти частному партнёру в счёт долгов. Демократы успели внести соответствующую поправку в действующее законодательство. Но при этом в контракте предусмотрен срок гарантии на возводимый объект только на один год. Новой власти ещё многое предстоит выяснить.

Анастасия Погодина