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Сколько заплатят кишиневцы за потребленное в январе отопление

Сколько заплатят кишиневцы за потребленное в январе отопление

Владельцы квартир площадью менее 50 квадратных метров заплатят за потребленное в январе отопление, в среднем, около 800 леев или до 40 леев меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Информацию представила Termoelectrica.

В то же время владельцы квартир площадью от 50 до 100 квадратных метров заплатят чуть более 1200 леев, в среднем, а более 100 квадратных метров – более 1700 леев. Это примерно на 170 леев меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Таким образом, за январь заплатят:

  • 35403 квартиры – до 500 леев;
  • 57129 квартир – от 500 до 1000 леев;
  • 62124 квартиры – от 1000 до 1500 леев;
  • 25984 квартиры – от 1500 до 2000 леев;
  • 5903 квартиры – более 2000 леев.

 

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