Сколько заплатят кишиневцы за потребленное в январе отопление

Владельцы квартир площадью менее 50 квадратных метров заплатят за потребленное в январе отопление, в среднем, около 800 леев или до 40 леев меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Информацию представила Termoelectrica.

В то же время владельцы квартир площадью от 50 до 100 квадратных метров заплатят чуть более 1200 леев, в среднем, а более 100 квадратных метров – более 1700 леев. Это примерно на 170 леев меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Таким образом, за январь заплатят:

35403 квартиры – до 500 леев;

57129 квартир – от 500 до 1000 леев;

62124 квартиры – от 1000 до 1500 леев;

25984 квартиры – от 1500 до 2000 леев;

5903 квартиры – более 2000 леев.