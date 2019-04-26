Сколько стоит пасхальная корзина в Молдове и у соседей: сравнение цен

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Аналитики сравнили стоимость наполнения украинской пасхальной корзины со стоимостью корзины у соседей: Молдовы, Польши, Беларуси и Румынии.

Такое исследование провёл Совет по вопросам экспорта продовольствия. Аналитики взяли для примера самый дешевый вариант, в который входят: традиционная пасхальный кулич, десяток яиц, свинину (или баранину), колбасные изделия и 200 грамм твердого сыра. Чтобы сделать вывод о средней цене каждого продукта, были проанализированы предложения крупнейших торговых сетей, пишет economy.apostrophe.ua.

Так, Молдова оказалась на третьем месте по дешевизне пасхальной корзины, уступив Украине и Беларуси. Согласно исследованию, в Молдове на минимальную пасхальную корзину тратят около 380 гривен (255 леев), что на 8% больше стоимости украинской корзины. За десяток яиц нужно заплатить около 19,2 гривен (13 леев), а это на 30% меньше, чем в Украине. Однако в Молдове по сравнению с Украиной на 22,8% дороже стоит свинина.

Самым дешёвым оказалось содержимое корзины на Украине — 351,6 гривен (236 леев). Всего в неё входят: яйца (10 штук) — 27,60 гривен (18 леев), пасхальный кулич — 37 гривен (25 леев), свинина — 122,92 грн/кг (83 лея), колбаса — 124,12 грн/кг (84 лея) и твердый сыр (200 г) — 39,98 гривен (27 леев).

Самая дорогая корзина среди выбранных стран оказалась в Польше. В общем польские хозяйки, кроме пасхальных яиц и пасхального кулича, кладут белую колбасу из курицы и баранину. Стоимость данной корзины составляет около 460 гривен (310 леев). Самой дорогой позицией является баранина — 282,61 грн/кг (190 леев)

Далее следует Румыния, где в традиционных блюдах также используется более дорогое мясо — баранина. Средняя стоимость твердого сыра (200 г) в Румынии составляет 25,41 гривен (18 леев). В общем румынам приходится тратить около 400 гривен (270 леев) на содержимое корзины, а это на 13% меньше по сравнению с Польшей и на 13,7% больше стоимости украинской корзины.

Стоимость пасхальной корзины в Беларуси составляет 377 гривен (254 леев), а это на 7,2% больше, чем стоимость украинской корзины. Свинина в среднем будет стоить около 119,2 грн/кг (80 леев). А за колбасные изделия в Беларуси нужно уплатить 166,6 грн/кг (112 леев).