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Сколько случаев гепатита и где было зарегистрировано в Молдове в прошлом году (ФОТО)

Сколько случаев гепатита и где было зарегистрировано в Молдове в прошлом году (ФОТО)

В 2017 году число случаев заболевания гепатитом сократилось по сравнению с 2016 годом. 

Так, в 2017 году был зарегистрирован 591 такой случай, что на 158 случаев меньше, чем годом ранее, когда гепатитом в Молдове заболело 749 человек. Больше всего случаев заболевания в Кантемире – 118, далее следуют Леова (109) и Оргеев (81). В Кишиневе гепатитом в прошлом году заболели 30 человек. Как обстояла ситуация в других районах республики, можно увидеть на графике ниже.

Министерство здравоохранения и социальной защиты отмечает, что избежать заражения гепатитом можно, если следовать простым правилам:

  • обязательно мыть руки водой с мылом после посещения туалета и перед едой;
  • употреблять только качественную воду;
  • мыть овощи и фрукты перед употреблением их в пищу;
  • избегать контакта с заболевшими людьми;
  • поддерживать чистоту в доме.

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