Сколько случаев гепатита и где было зарегистрировано в Молдове в прошлом году (ФОТО)

В 2017 году число случаев заболевания гепатитом сократилось по сравнению с 2016 годом.
Так, в 2017 году был зарегистрирован 591 такой случай, что на 158 случаев меньше, чем годом ранее, когда гепатитом в Молдове заболело 749 человек. Больше всего случаев заболевания в Кантемире – 118, далее следуют Леова (109) и Оргеев (81). В Кишиневе гепатитом в прошлом году заболели 30 человек. Как обстояла ситуация в других районах республики, можно увидеть на графике ниже.
Министерство здравоохранения и социальной защиты отмечает, что избежать заражения гепатитом можно, если следовать простым правилам:
- обязательно мыть руки водой с мылом после посещения туалета и перед едой;
- употреблять только качественную воду;
- мыть овощи и фрукты перед употреблением их в пищу;
- избегать контакта с заболевшими людьми;
- поддерживать чистоту в доме.
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