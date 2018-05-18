Сколько раз молдавское правительство запрашивало доступ к личным данным пользователей Facebook и получило его

Согласно отчёту по поводу запросов, поступивших от правительств касаемо информации о пользователях данной платформы, с 2013 года до сих пор правительство Молдовы направило 27 запросов в администрацию Facebook для получения персональных данных о 37 аккаунтах, пишет tv8.md.

Статистика показывает, что ответ поступил только на 8 запросов о получении информации о 12 аккаунтах в данной социальной сети. На половину из них ответ был дан в 2014 году. Таким образом, отклик составил 30%.

Стоит отметить, что Facebook может предоставлять информацию о пользователях сети только если соблюдены определённые условия. В частности, ответ на запросы поступает если по отношению к тому или иному пользователю собираются возбудить уголовное дело или если таковое уже возбуждено, а также если пользователя подозревают в преступлении или поступках, ставящих под угрозу национальную безопасность.