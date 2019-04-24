Сколько яиц и в какой цвет планируют покрасить на Пасху молдаване, – опрос

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23,1% жителей Кишинева планируют покрасить на Пасху от 1 до 10 яиц. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

22,6% опрошенных планируют покрасить от 16 до 20 яиц, 14,2% – 21-30 яиц, 14% – 11-15 яиц, 7,2% – более 30% и 5,8% – ни одного. Ситуация кардинально отличается по республике, где большинство граждан планируют покрасить более 30 яиц – 30,8%.

Что касается цветовых предпочтений, то очевидным фаворитом является красный цвет. В него планируют покрасить яйца 92,8% кишиневцев и 95% жителей всей республики. Далее следуют синий, желтый, зеленый и другие цвета.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля. Погрешность исследования составляет +/-3,1%.