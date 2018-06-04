Сколько денег предлагают патрульным за нарушения

На прошлой неделе были зарегистрированы 4 попытки подкупа сотрудников Национального инспектората патрулирования.

Один случай активной коррупции был предотвращён 29 мая в Комрате. Инспектор патрульной полиции остановил байкера за нарушение ПДД, а во время проверки оказалось, что у водителя мотоцикла не оказалось номерных знаков и соответствующей категории для вождения этого вида транспорта. Кроме этого, мужчина находился за рулём мотоцикла без шлема.

В ходе документирования нарушитель предложил патрульному взятку в размере 50 долларов, но неподкупный полицейский сообщил о факте активной коррупции в компетентные органы.

Ещё один случай был зафиксирован 30 мая в Страшенах. Тогда пьяный водитель предложил патрульному 2000 леев, чтобы избежать наказания за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.