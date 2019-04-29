Сколько человек въехало на Пасху в Молдову: сводка Пограничной полиции

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На Пасху число пересечений на КПП страны составило 32049. Границу Молдовы пересекли 6482 единиц транспорта. Об этом сообщает Пограничная полиция Молдовы.

Источник отмечает, что 17693 человека, пересекших границу вчера, 28 апреля, являются иностранными гражданами. Самыми популярными КПП оказались: Международный аэропорт Кишинева (8466 пересечений), “Леушень” (4553 пересечения) и “Отачь” (2571 пересечение).

Всего на протяжении прошлой недели пассажиропоток составил 369897 человек, из которых 212 139 въехали в Молдову. Активнее всего движение осуществлялось на границе с Румынией – 49% от общего числа пересечений были зарегистрированы именно там.