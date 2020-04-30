Сколько будут стоить основные валюты в четверг

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Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на 30 апреля.

Доллар США подешевеет на 11 банов. Его цена сегодня составит 17 леев 89 банов. У евро – минус 18 банов. Сегодня он будет стоить 19 леев 41 бан.

Румынский лей потеряет 4 бана. Его цена составит 4 лея ровно. Цена российского рубля не изменится – 24 бана. Украинская гривна будет стоить 66 банов за единицу.

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