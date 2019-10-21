Сколько будут стоить доллар и евро в понедельник

В начале новой недели доллар подешевеет на два бана, а единая европейская валюта подорожает на один бан. Таков официальный курс валют, установленный Национальным банком Молдовы.

Таким образом, доллар будет стоить 17 леев 39 банов, а евро – 19 леев 36 банов.

Румынский лей будет подорожает на один бан и будет стоить 4 лея и 7 банов, а украинская гривна подешевеет на один бан, ее стоимость составит 69 банов.

Курс российского рубля остался неизменным. Он по-прежнему будет стоить 27 банов.