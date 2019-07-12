Сколько будут стоить доллар и евро в пятницу и выходные

Сколько будут стоить доллар и евро в пятницу и выходные

В конце текущей недели национальная валюта обесценится по отношению к евро, но укрепится по отношению к доллару, согласно официальному курсу валют, установленному Национальным банком Молдовы.

Таким образом, евро подорожает на пять банов и будет стоить 20 леев 6 банов, а доллар подешевеет на пять банов – его цена составит 17 леев 79 банов.

Вместе с тем, румынский лей укрепится на один бан, до уровня 4 лея 23 банов. Украинская гривна обесценится на один бан и составит 69 банов, пишет moldpres.md.

Курс российского рубля останется неизменным – 28 банов.

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