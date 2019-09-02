Сколько будут стоить доллар и евро в первый понедельник сентября

Сколько будут стоить доллар и евро в первый понедельник сентября

В начале сентября евро и доллар продолжат дешеветь по отношению к национальной валюте. На понедельник, 2 сентября, Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс в размере 17 леев 77 банов за один доллар и 19 леев 62 банов за один евро.

Таким образом, евро подешевеет на 12 банов, а доллар – на шесть банов.

В то же время курс румынского лея снизится на два бана – до 4 леев 15 банов.

Курс украинской гривны и российского рубля не изменится и составит 70 банов и 26 банов соответственно.

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