Сколько будут стоить доллар и евро в первый день новой недели

Сколько будут стоить доллар и евро в первый день новой недели

В начале новой недели молдавский лей укрепится по отношению к евро, согласно официальному курсу валют, обнародованному Нацбанком Молдовы.       

Так, цена евро в понедельник, 20 мая, составит 20 леев 03 бана, что на 6 банов меньше, чем в конце прошлой недели. С другой стороны, доллар США подорожает на один бан, и будет стоить 17 леев 94 бана, пишет moldpres.md.

В то же время румынский лей обесценится на два бана – 4 лея 20 банов. Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным – 68 банов и, соответственно, 27 банов.

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