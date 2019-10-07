Сколько будут стоить доллар и евро в первый день новой недели

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В начале новой недели единая европейская валюта подорожает, а доллар подешевеет по отношению к молдавскому лею, согласно обменному курсу Национального банка Молдовы.

Так, в понедельник евро будет стоить 19 леев 46 банов, что на четыре бана больше, чем в конце прошлой недели. А доллар потеряет два бана и будет стоить 17 леев 71 бан.

Украинская гривна прибавит в стоимости один бан и подорожает до 72 банов.

Курс румынского лея и российского рубля останется неизменным – 4 лея 9 банов и 27 банов соответственно.