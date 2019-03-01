Сколько будут стоить доллар и евро в первые три дня марта

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В первые дни марта евро и доллар продолжат дорожать. Таковы официальные данные Национального банка Молдовы.

Таким образом, единая европейская валюта сегодня будет стоить на четыре бана дороже, то есть 19 леев и 59 банов. Доллар США подорожает на один бан и будет стоить 17 леев и 16 банов.

Румынский лей сохранит свою стоимость на уровне 4 леев и 13 банов. Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным, то есть, на уровне 63 и 26 банов соответственно, пишет moldpres.md.