Сколько будут стоить доллар и евро 31 декабря и 1 января

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют на сегодня и последующие три дня.

Доллар будет стоить на 1 бан меньше. 29, 30, 31 декабря и 1 января его стоимость составит 17 леев 10 банов.

Евро, тем временем, подорожает на 6 банов. Он будет стоить 20 леев 40 банов за единицу.

Румынский лей прибавит 1 бан и будет стоить 4 лея 38 банов. Украинская гривна, напротив, потеряет 1 бан и будет стоить 60 банов. Российский рубль не изменится – он будет стоить 29 банов.