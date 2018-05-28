Сколько будет стоить один день пребывания в детском лагере в этом году

С 1 июня начнут свою работу дневные лагеря, которые примут около четырёх тысяч детей. В стране будет открыто около 60 таких лагерей, находящихся в ведении учебных заведений.

В то же время с 4 июня начинают свою работу и 75 лагерей полного пребывания, которые примут около 60 тысяч детей. Об этом в комментарии для ipn.md рассказала главный консультант Управления общего образования в рамках Министерства образования, культуры и исследований Даниела Котовицкая.

По ее словам, стоимость одного дня отдыха в дневных лагерях составляет 137 леев, а в лагерях полного пребывания – около 175 леев. 25% всех билетов предоставляются бесплатно, а остальные будут проданы желающим за 20% стоимости.

Бесплатные билеты предоставляются детям из семей, получающих социальную помощь, из неполных или многодетных семей, детям, родители которых принимали участие в боевых действиях на Днестре, в войне в Афганистане, в ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и т. д. Бесплатные билеты достанутся и детям, продемонстрировавшим успехи в учёбе. Воспитанники школ-интернатов бесплатно отдохнут в лагерях, выбранных администрацией учреждений, исходя из имеющихся бюджетов.

На оперативном совещании в примэрии исполняющая обязанности главы Управления образования, молодёжи и спорта муниципия Кишинёв Родика Гуцу сообщила, что в Кишинёве будут работать 23 дневных лагеря, в которых примут свыше двух тысяч детей. 375 детей получат бесплатные билеты. Стоимость 15-дневного пребывания составит 1160 леев. Родители заплатят только 232 лея. В случае дневных лагерей, в которых отдохнут учащиеся Вспомогательной школы №7 и Лицея с технологическим уклоном для слабовидящих детей, в общей сложности 70 детей, расходы будут полностью покрыты за счёт муниципального бюджета.

В трёх лагерях полного пребывания, находящихся на балансе Управлений образования секторов Ботаника и Центр, отдохнут более 5 тысяч детей, из которых 790 получат бесплатные билеты. Арендованные лагеря предложат оздоровительные мероприятия более чем шести тысячам детей, из которых одна тысяча получит билеты бесплатно. Выделенная сумма составляет более 8,7 миллиона леев.