Склонявшую своего ребёнка к суициду мать поместили в больницу на обследование

Склонявшую своего ребёнка к суициду мать поместили в больницу на обследование

Жительница Резины, которая побуждала своего ребёнка повеситься и снимала это на телефон, находится в районной больнице Резины, врачи её обследуют. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Резины Ирина Бурдужан.

По факту насилия в семье было возбуждено уголовное дело. Горе-матери грозит лишение родительских прав. По словам пресс-секретаря ИП Резины, ребёнок находится у родственников, его жизни ничего не угрожает, передаёт unimedia.info.

На данный инцидент отреагировала и министр здравоохранения Алла Немеренко. Она отметила, что «мать – это особый случай», и пообещала, что ребёнка будет наблюдать психолог.

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