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О том, как шили дело Партии социалистов

Покойный блок ACUM активно терроризирует честнО´й народ и Генпрокуратуру информацией о якобы внешнем финансировании ПСРМ. Дескать, честный плахопрокурор Виорел Морарь, аки Иисус, невинно пострадал, как только активно взялся за это дело. Напомним, что вёл он дело с 2016-го – 4 года!

Зачем и кому это было нужно?

На самом деле вся эта сказка о внешнем финансировании ПСРМ – полный бред с юридической точки зрения. Дело имеет политический характер, и расчёт, соответственно, на политический эффект.

Уголовное дело завели ещё в 2016 году во время протестов ПСРМ против кражи миллиарда, узурпации власти и т. д. Завели его по приказу олигарха В. Плахотнюка, который пытался шантажировать ПСРМ, дискредитировать И. Додона накануне президентских выборов. Игра велась для того, чтобы Санду стала президентом. Вёл дело В. Морарь – назначенец олигарха Плахотнюка. За четыре года он так ничего и не смог раскопать.

Сначала дело было открыто – ВНИМАНИЕ! – по факту «отмывания денег» компанией Exclusiv Media SRL. То есть о внешнем финансировании не было и речи. В том же году НЦБК Плахотнюка слил материалы дела порталу Rise.md, который использовал данные анкеты против И. Додона (август 2016 г.).

Речь шла о кредите в 30 млн леев, который взяла компания Exclusiv Media SRL у офшора Westerby Limited. Компания дала кредиты нескольким гражданам – членам ПСРМ и не только. Кредиты были полностью возвращены ещё летом 2016-го, до президентской кампании. Ни один лей из кредитов не был использован на выборах. У И. Додона был отдельный от партии избирательный фонд. Никто из этих граждан не дал ни одного лея в фонд И. Додона или ПСРМ на президентских выборах. Финансы ПСРМ контролировались по 10 раз в неделю. Все финансовые отчёты жёстко мониторились ЦИКом и налоговой службой.

11 июля 2018 г. Rise.md проиграл в суде дело против ПСРМ.

8 июня 2019 года В. Плахотнюк обратился в Генпрокуратуру, выложив видео своих переговоров с президентом в соцсети. В тот же день ГП возбудила уголовное дело по факту «незаконного зарубежного финансирования» Партии социалистов. Дело автоматом превратилось «из дела об отмывании денег» в «дело по внешнему финансированию» ПСРМ и И. Додона. Тогда даже лидеры блока ACUM подтверждали, что дело носит очевидный политический характер.

«Вопрос, который возникает у меня, задаёт всё общество: если об этом знали, почему это не произошло раньше? Почему это происходит именно тогда, когда Демократическая партия уходит? ДПМ близка к тюрьме (я говорю о председателе этой партии и его токсичном антураже)», — сказал сопредседатель ACUM, тогда глава МВД Молдовы при новом правительстве Андрей Нэстасе.

8 июля прокуратура приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, поскольку «не подтвердились никакие факты незаконного финансирования ПСРМ» (уголовный процесс № 1-167 pr/19). Дело закрыли на основании п. 3 статьи 275 Уголовно-процессуального кодекса РМ.

Аргументы на поверхности, а факты перевода денег на счета ПСРМ или И. Додона не подтвердились.

Всё предельно ясно. Уголовное дело против ПСРМ используется в целях пропаганды. Нет и быть не может ни единого доказательства.

Продолжатели беспредела Плахотнюка

7 августа 2019 года лидер партии PUN А. Шалару, обслуживавший все эти годы В. Плахотнюка, снова обратился в ГП по поводу «внешнего финансирования ПСРМ». И. о. генпрокурора Д. Робу в этой связи заявил 27 сентября, что из-за отсутствия улик дело закрыто.

17 сентября 2019 года В. Морарь, который ушёл с должности главы Антикоррупционной прокуратуры 2 мая по подозрению в коррупции, был восстановлен в должности Дмитрием Робу, ставленником Нэстасе (фин В. Киронда, кумы Нэстасе).

1 октября депутат ППДП Ю. Реницэ заявил, что покидает блок ACUM, 23 октября попросил прокуроров проверить информацию, полученную от Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), из которой сделал вывод, что якобы ПСРМ была замешана в схемах по отмыванию денег и в незаконном финансировании избирательной кампании президента И. Додона.

Речь шла об информации, представленной ещё в 2016 году порталом Rise.md. Обратите внимание: Ю. Реницэ якобы покинул блок ACUM, чтобы развязать его лидерам руки в атаках на президента и социалистов. Но при этом он продолжал числиться активистом ППДП и, скорее всего, координировал свои действия с А. Нэстасе.

19 ноября 2019 г. А. Нэстасе обратился в Антикоррупционную прокуратуру по поводу «внешнего финансирования ПСРМ». И что вы думаете?! Уже 26 ноября В. Морарь отменил решение о закрытии уголовного дела против ПСРМ. Почему Нэстасе обратился в прокуратуру 19 ноября? Да всё просто: 12 ноября, то есть неделей ранее, правительство Санду было отправлено в отставку социалистами за хаос, непрофессионализм, попытку подчинить юстицию. Майя спровоцировала отставку, готовясь к президентским выборам и избрав для себя образ жертвы. Это подтвердил 6 февраля и А. Нэстасе в эфире одного из частных телеканалов блока ACUM. Вот лидер ППДП и решил расквитаться с И. Додоном, обратившись в прокуратуру, возглавляемую Морарём, в надежде дискредитировать, исключить их главного конкурента из предвыборной гонки, а потом отправить в тюрьму. Ну а потом уничтожить и саму ПСРМ.

«Узник совести» на службе у ACUM

Прокурор В. Морарь завёл дело по трём причинам: во-первых, это был приказ и шантаж блока ACUM; во-вторых, страх сесть в тюрьму за свои многочисленные преступления и, в-третьих, взамен обещаний от ACUM сохранить ему должность главы Антикоррупционной прокуратуры.

2 декабря 2019 года В. Морарь, грубо нарушив закон, снова открыл и объединил дело о внешнем финансировании ПСРМ с делом об «отмывании денег в особо крупных размерах» (видимо, речь шла о «деле Багамас», которое заново подкинул Ю. Реницэ). В тот же день Антикоррупционная прокуратура запросила копии всех документов в отношении нескольких лиц и компаний, которые имели финансовые отчёты с Партией социалистов.

Спектакль Мораря поражает воображение. Он же проверял десятки раз все эти отчёты! Но это действие ему понадобилось, чтобы представить себя узником совести и защитить от неминуемых обвинений в рейдерских захватах бизнесов, сфабрикованных уголовных делах на оппонентов Плахотнюка, многочисленных преступлениях, в которых он был замешан. Это было установлено вследствие внутренних расследований в Антикоррупционной прокуратуре и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью, начатыми генпрокурором А. Стояногло.

26 декабря Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении В. Мораря за злоупотребление служебным положением и фальсификацию публичных документов. 10 января глава АП был задержан. Ранее был задержан и глава PCCOCS Н. Китороагэ. Оба замешаны в деле о краже миллиарда, рэкете, вымогательствах, отнятии бизнеса и т. д. На их совести сотни невинно осуждённых граждан.

И тут началось самое интересное… 10 января 2020 года в суде Морарь заявил, что дело инициировано по команде И. Додона. Ему стал подпевать и блок ACUM, который – о Боже! – стал главным адвокатом одного из самых ярких представителей прокурорской мафии в Молдове. Он ведь нужен, чтобы отыскать русский след в Молдове и деньги Кремля.

Аргументы поражают цинизмом: дескать, «Морарь – не святой, но нарушена процедура задержания», «…он арестован, когда начал расследовать дело о финансировании ПСРМ». Ранее его вовсю пиарил телеканал TV8, близкий к блоку ACUM. Интересно, не так ли? Палача превращают в жертву, используя циничные технологии очищения образа в СМИ. А сотни граждан, которые по вине Мораря томятся в молдавских тюрьмах, что скажут? Почему вы их не приглашаете в свои студии? Или факты их задержания без суда и следствия вас не смущают? Тут процедура не нарушена?!

Дай бог, чтобы в отношении всех молдавских граждан нарушались так права и процедуры, как в случае с данным гражданином. Тут и адвокаты, и СМИ, и открытые процессы, и сотни статей на прозападных сайтах и в СМИ сети Сороса – ZdG.md, anticoruptie.md, Newsmaker.md, TV8 и т. д.

Политическое дело

30 января 2020 г. генпрокурор А. Стояногло заявил, что в деле о «финансировании ПСРМ» были выявлены многочисленные процессуальные нарушения. Более того, оно всегда зависело от политического фактора. «Определённый эпизод был тщательно рассмотрен Антикоррупционной прокуратурой и принято решение о закрытии уголовного преследования в отношении представителей ПСРМ. Чуть позже это решение было аннулировано и Антикоррупционная прокуратура возобновила уголовное дело против социалистов вследствие огромного политического давления, оказанного посредством СМИ в ноябре-декабре 2019 года», – заявил он.

В. Морарь незаконно объ-единил уголовные дела об отмывании денег компанией Exclusiv Media и внешнем финансировании ПСРМ вопреки положениям УПК от 02.12.2019 года. «Эти дела рассматривают совершенно разные события в разные периоды времени, – утверждает глава Генпрокуратуры. – Морарь не имел никаких законных оснований для объединения этих двух дел. Между ними нет ничего общего. Мы их разделим и по каждому из них будем вести отдельное следствие».

«Процедурные действия, проведённые по состоянию на июнь 2016 года, были незапланированными и непоследовательными в течение более трёх лет (одно уголовное дело – в 2016 году, другое – в 2017-м, а в 2018 и 2019 годах – никаких действий). Дело вызывало интерес только тогда, когда начинались определённые общественно-политические события для использования различными заинтересованными группами, включая некоторых прокуроров, которые, согласно решению последней инстанции, несут ответственность за неэффективность расследования».

Ну что ж, всё предельно ясно. Уголовное дело против ПСРМ используется в целях пропаганды. Нет и быть не может ни единого доказательства. Одновременно напомним господам из бока ACUM, что у них самих рыльце в пушку. Дело о финансировании ПДС Санду и ППДП Нэстасе фондом Open Dialog находится в Генпрокуратуре с 16 ноября 2018 года. Также общеизвестно, что блок ACUM поддерживает вся сеть Сороса с бюджетом в $5 – 10 млн ежегодно, не считая других фондов. Есть основания подозревать этих господ во внешнем финансировании данными фондами.

Прокуратура молчит…

Богдан Цырдя, политолог