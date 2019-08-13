Сказано – сделано! В парламент внесена законодательная инициатива президента об индексации пенсий два раза в год (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня в парламенте в качестве законодательной инициативы Президента Республики Молдова был зарегистрирован проект закона, который предусматривает индексацию пенсий два раза в год – 1 апреля и 1 октября.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава государства, нововведение предполагает, что индексация пенсий 1 апреля будет проводиться, согласно действующему законодательству, для всех бенефициаров, в соответствии со средним значением индекса потребительских цен за последние 3 года. В то же время индексация пенсий 1 октября 2020 года, в первый год внедрения этого проекта, затронет более 400 тысяч пенсионеров, чья пенсия не превышает уровня прожиточного минимума.

Проект закона предусматривает и увеличение социальных пособий для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.

Закон об индексации пенсий два раза в год вступит в силу 1 января 2020 года после того, как его рассмотрит и примет парламент.

Стоит напомнить, что ранее по поводу данной инициативы были проведены широкие консультации.