Сказано – сделано! Список поставщиков молдавской продукции на российский рынок будет расширен

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Россельхознадзор обратился к Национальному агентству по безопасности пищевой промышленности с просьбой предоставить дополнительный список экспортеров молдавской продукции, имеющих тарифные коды 0808 и 0809. Речь идет о яблоках, груше и айве, а также об абрикосах, вишне, черешне, персиках, сливе и терне.

Соответствующее письмо НАБПП получило 8 июля. Об этом говорится на сайте Агентства.

Список должен быть предоставлен российской стороне до 15 июля. Среди условий – наличие производственной инфраструктуры и логистики для доставки собственной продукции, а также исключение посредников. В данной связи НАБПП намерено актуализировать обращения, поданные производителями, желающими поставлять свою продукцию на рынки РФ. Кроме того, инспекторы Агентства проверят в территориях соответствие экономических агентов выдвинутым условиям.

Стоит отметить, что ранее президент Игорь Додон неоднократно обращался к властям РФ с просьбой расширить список молдавских производителей, поставляющих свою продукцию на российский рынок. Напомним также, что несколько недель назад руководство России приняло решение, по просьбе главы государства, продлить еще на полгода беспошлинный режим поставок в РФ для пяти категорий молдавских товаров.