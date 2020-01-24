Сказано – сделано! Состоялось первое заседание группы по мониторингу цен

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Ранним утром в правительстве Ион Кику провел первое заседание рабочей группы по анализу и мониторингу эволюции цен. Главная задача этой группы, созданной по поручению Президента РМ Игоря Додона, – следить за стоимостью наиболее важных товаров и услуг, в первую очередь — социальных.

В состав группы вошли представители Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национального антикоррупционного центра, Национального агентства по регулированию в энергетике, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, Таможенной службы, Государственной налоговой службы и других структур. Возглавил группу вице-премьер Сергей Пушкуца.

– Подписано распоряжение о создании рабочей группы под руководством вице-премьера Сергея Пушкуцы, задача которой — следить за эволюцией цен на рынке на социально значимые группы товаров. Также мы будем мониторизировать эволюцию главных макроэкономических показателей, – заявил в начале заседания премьер-министр РМ Ион Кику.

В рамках первого заседания был обсужден рост цен в январе на ряд категорий товаров. Особое внимание было уделено повышению стоимости топлива. Рабочей группе предстоит проанализировать эффективность национального регламентирования, применяемого регуляторами, чтобы понять, какие аспекты можно улучшить для предотвращения картельных сговоров и организованного роста цен.

Ион Кику потребовал от руководства Совета по конкуренции предоставить информацию по поводу того, были ли идентифицированы картельные сговоры в этом отношении, а виновные — привлечены к ответственности. Представители ведомства заявили, что начали сбор доказательств, но пока что их не нашли. Вместе с тем, СК знает об аспектах, которые косвенно указывают на то, что такие договоренности действительно могут существовать. В данной связи Ион Кику выразил беспокойство деятельностью Совета по конкуренции, в состав которого входит 130 человек, но который, несмотря на это, не в состоянии выявлять картельные соглашения и эффективно бороться с ними.

В конце заседания глава правительства поручил уполномоченным структурам рассмотреть в течение недели эффекты возможного изменения подхода в вопросе регламентирования цен на нефтепродукты.

– Думаю, что неправильно оставлять на усмотрение экономических агентов вопрос ценообразования на топливо. Я не хочу влиять на решение рабочей группы, но прошу вас срочно сделать этот анализ и выдвинуть предложения. Котировки на дизельное топливо снизились, акцизы несущественно выросли, тем не менее, цена, по которой продают дизель, существенно возросла. Прошу вас выяснить, куда операторы прячут большую часть доходов, – призвал премьер.

Напомним, что создать группу по мониторингу цен ранее правительство призвал президент Игорь Додон. Глава государства отмечал, что подобный механизм уже действовал при кабинете министров Зинаиды Гречаный и успешно функционировал в то время, помогая выявлять картельные сговоры и бороться с этим явлением.

Предположительно, заседания группы будут проводиться раз в две недели.