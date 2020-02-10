Сказано – сделано! Социалисты зарегистрировали инициативу о снижении зарплат депутатов (ФОТО)

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Последовательность во всем! Как и обещали в четверг социалисты, сегодня в законодательном органе страны был зарегистрирован проект о снижении зарплат для депутатов парламента.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ПСРМ Владимир Односталко, который опубликовал и сам документ.

⁃ Приоритеты ПСРМ – увеличение пенсий, социальных выплат, заработных плат бюджетников! В центре нашей политики – человек! – отметил он.

Напомним, после того, как стало известно о повышении зарплат депутатам, социалисты заявили, что будут добиваться отмены этого решения. Инициативу ПСРМ поприветствовал Игорь Додон.