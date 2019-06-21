Сказано-сделано: социалисты установили новые скамейки во дворах сектора Центр

Сказано-сделано: социалисты установили новые скамейки во дворах сектора Центр

Программа фракции Партии социалистов по благоустройству дворов продолжается. Так, сегодня были закончены работы по установке скамеек во дворах по сектору Центр.

Всего за июнь при участии и поддержке социалистов было установлено 110 новых скамеек в центральном секторе столицы, включая пригород Кодру. Теперь жители домов по проспекту Гагарина 3, проспекту Негруцци 6, улице Измаил 92/2 и проспекту Кантемира 3 и 5 смогут сидеть во дворе в удобстве и вести разговоры с соседями о насущном, – сообщил на своей странице в социальной сети активист Партии социалистов Дмитрий Митиогло.

Также, благодаря инициативе и усилиям социалистов, по сектору Центр продолжаются и другие проекты по благоустройству.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md