Сказано-сделано: социалисты установили новые скамейки во дворах сектора Центр

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Программа фракции Партии социалистов по благоустройству дворов продолжается. Так, сегодня были закончены работы по установке скамеек во дворах по сектору Центр.



Всего за июнь при участии и поддержке социалистов было установлено 110 новых скамеек в центральном секторе столицы, включая пригород Кодру. Теперь жители домов по проспекту Гагарина 3, проспекту Негруцци 6, улице Измаил 92/2 и проспекту Кантемира 3 и 5 смогут сидеть во дворе в удобстве и вести разговоры с соседями о насущном, – сообщил на своей странице в социальной сети активист Партии социалистов Дмитрий Митиогло.

Также, благодаря инициативе и усилиям социалистов, по сектору Центр продолжаются и другие проекты по благоустройству.