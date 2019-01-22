Сказано – сделано: социалисты потребовали от КС аннулировать решение кабмина об избирательных участках за рубежом (ВИДЕО)

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Депутаты Партии социалистов Влад Батрынча, Василий Боля и Андриан Лебединский обратились сегодня в Конституционный суд по поводу аннулирования решения правительства об открытии избирательных участков за границей на предстоящих парламентских выборах.

Как отметил Батрынча, социалисты считают, что принятым решением сотни тысяч граждан Молдовы будут отстранены от избирательного процесса. В особенности это касается наших сограждан в России, для которых было решено открыть всего 11 избирательных участков.

– Произошла грубая дискриминация этих граждан, которых практически лишили права голосовать. В Европе и США позволят проголосовать практически половине миллиона граждан, то есть, 100% живущих там молдаван. В то же время 500 тысяч наших граждан в России были лишены этого права. Это значит, что проголосовать смогут только около 50 тысяч молдаван или всего 10%. Это двойные стандарты правительства, политическое и даже геополитическое решение. Власть считает, что наши граждане в России не заслуживают права голосовать, потому что у них другое политическое видение и это не избиратели правящих партий, – сказал депутат.

В то же время депутат ПСРМ Адриан Лебединский отметил, что власти страны не только пренебрегли принципом пропорциональности при принятии решения о количестве избирательных участков в России, но и рекомендациями посла Молдовы в РФ относительно мест, где должны появиться эти участки. В итоге они будут открыты совсем не в тех городах, где должны были бы.

– На территории России должны быть открыты минимум 30-40 избирательных участков, чтобы смогли проголосовать хотя бы 150-200 тысяч граждан, – сказал он.

Депутат ПСРМ Василий Боля добавил, что вчера социалисты оспорили в Апелляционной палате Кишинева решение ЦИК о создании избирательных участков за границей во время проведения парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

– Мы будем использовать все законные пути, чтобы вернуть гражданам право избирать, чтобы они могли по максимуму использовать это свое право, – подчеркнул он.

Социалисты считают, что по вышеуказанным причинам данное решение правительства должно быть аннулировано и пересмотрено в срочном порядке. В случае же если его оставят в силе, легитимность выборов и их результат будут поставлены под сомнение, в том числе зарубежными партнерами Молдовы и международными организациями, которые будут следить за ходом выборов в Молдове, уверены в ПСРМ.