Сказано – сделано: социалисты добились компенсации на электричество для кишиневцев, не подключенных к газу

Жители негазифицированных домов Кишинева, которые вынуждены использовать в быту исключительно электроэнергию, смогут воспользоваться ежемесячной компенсацией в размере 25% на потребляемую услугу. Соответствующее решение было принято сегодня, 20 ноября, Муниципальным советом Кишинева по инициативе фракции ПСРМ.

Фракция ПСРМ выступила с данным проектом после взрыва из-за утечки газа в доме по Московскому проспекту, 11/5. Здание не газифицированно, а потому его жильцы вынуждены использовать для бытовых нужд только электричество, что довольно затратно. Некоторые граждане, чтобы сэкономить средства, вынужденно прибегают к использованию газовых баллонов, что не только незаконно, но еще и опасно. Чтобы хоть как-то помочь этим гражданам, фракция ПСРМ предложила на 40% компенсировать им расходы на электричество.

Цифра, однако, не понравилась фракции ЛП, которые выступили за меньший размер компенсаций. В итоге путем компромисса было принято решение о том, что компенсация составит 25%. Решение было поддержано единогласно.

Стоит отметить, что в Кишиневе насчитывается 112 негазифицированных домов.