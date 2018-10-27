Сказано – сделано: с сегодняшнего дня по инициативе ПСРМ в Кишиневе начнут устанавливать новые скамейки (ФОТО)

Сегодня начался процесс установки скамеек в зелёных зонах и во дворах жилых домов на территории всего Кишинёва.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан. По его словам, согласно специальной программе, предложенной фракцией ПСРМ в МСК, начиная с понедельника, в столице будут устанавливаться ежедневно по 20 новых скамеек.

Он отметил, что позже будет опубликован полный список адресов, где будут проводиться работы. В общей сложности до конца текущего года в рамках целевой городской программы благоустройства дворов в столице будут установлены 600 новых скамеек.

Напомним, что вчера по инициативе социалистов в Кишиневе открыли сразу две площадки: на Московском проспекте, 14/2 и на улице Иона Некулче, 63.