Сказано – сделано! С сегодняшнего дня ограничение на пребывание молдавских транспортников на территории Украины снято

Сказано – сделано! С сегодняшнего дня ограничение на пребывание молдавских транспортников на территории Украины снято

Молдавские водители смогут находиться на территории Украины на протяжении 180 дней в течение каждого полугода. Новое правило применяется с сегодняшнего дня, со вступлением в силу Протокола между правительствами Республики Молдова и Украины о международном автомобильном сообщении.  

Решение было принято ранее по итогам встречи Премьер-министра РМ Майи Санду и Президента Украины Владимира Зеленского после того, как с такой просьбой к премьер-министру от имени Союза транспортников обратился депутат ПСРМ Александр Жолнач.

Напомним, что до настоящего времени водители из Республики Молдова, оказывающие международные транспортные услуги, не могли находиться суммарно более 90  дней на территории Украины в течение 180-дневного периода.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md