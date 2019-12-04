Сказано-сделано! С сегодняшнего дня дети смогут бесплатно кататься на каруселях и фотографироваться с Дедом Морозом на ПВНС

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Как обещал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, начиная с сегодняшнего дня, 4 декабря, дети смогут бесплатно кататься на каруселях, установленных на центральной площади Кишинёва, и фотографироваться с Дедом Морозом у главной ёлки страны. Более того, малыши будут получать в подарок сладости. Примар столицы отметил, что такая возможность у детей будет на протяжении всех зимних праздников.

Кроме этого, по словам Иона Чебана, в настоящее время преторы столичных секторов разрабатывают подобные программы мероприятий, которые будут осуществляться во всех районах города.

– Дети не должны ощущать разницу и должны одинаково радоваться и наслаждаться духом праздника. Наш долг – заботиться о каждом, этим мы и занимаемся, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Кроме этого, он призвал тех, кто заметит нарушения, связанные с бесплатным доступом к каруселям и фотосессии с Дедом Морозом, сообщать об этом в примэрию.