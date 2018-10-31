Сказано – сделано: Российская Федерация передала Молдове партию грузовых автомобилей (ФОТО)

– Осмотр грузовых автомобилей прошел в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте Москвы. В этой технике остро нуждаются местные администрации и жители конкретных населенных пунктов нашей страны, так как она будет обеспечивать качественные услуги по улучшению условий их жизни и экологическую безопасность, – отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, находящийся в эти дни с официальным визитом в РФ.