Сказано – сделано: Российская Федерация передала Молдове партию грузовых автомобилей (ФОТО)

Сказано – сделано: Российская Федерация передала Молдове партию грузовых автомобилей (ФОТО)

По просьбе Президента Республики Молдова Российская Федерация приняла решение о безвозмездной передаче нашей стране первой партии грузовых автомобилей КамАЗ. Соответствующее постановление было принято и подписано на днях премьер-министром Дмитрием Медведевым.

– Осмотр грузовых автомобилей прошел в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте Москвы. В этой технике остро нуждаются местные администрации и жители конкретных населенных пунктов нашей страны, так как она будет обеспечивать качественные услуги по улучшению условий их жизни и экологическую безопасность, – отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, находящийся в эти дни с официальным визитом в РФ. 

Напомним, что в ходе рабочей встречи в июле нынешнего года в Москве глава государства обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность безвозмездной передачи техники российского производства для нужд крупных населенных пунктов нашей страны.

– Таким образом, те договоренности, которых мы достигли с руководством РФ, продолжают реализовываться на практике, – подытожил Игорь Додон. 

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