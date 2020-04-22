Сказано – сделано! ПСРМ перечислила свои госассигнования на борьбу с коронавирусом (ФОТО)

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Социалисты пообещали – и сделали! ПСРМ перечислила полную сумму полагающихся формированию по закону государственных ассигнований за месяц на борьбу с коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

– Сегодня более миллиона 24 тысяч леев, полная сумма бюджетных ассигнований за март, была переведена ПСРМ на специально открытый в поддержку медицинской сферы счет. Социалисты уверены, что в этот кризисный период бюджетные деньги, предназначенные для политических партий, нужно направить в область медицины. Призываем все партии, которые получают деньги из госбюджета, последовать нашему примеру. Медицина сегодня нуждается в этих деньгах гораздо больше, чем политические партии! – отметил он.

Напомним, что именно ПСРМ выступила с предложением перечислить ассигнования из государственного бюджета, предназначенные для политических партий, в фонд борьбы с коронавирусом. Председатель формирования Зинаида Гречаный обратила внимание на то, что Закон о политических партиях не разрешает проводить такую операцию. В связи с этим, Партия социалистов обратилась к Комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой рассмотреть возможность установления в условиях чрезвычайного положения отступления от статьи 28 Закона о политических партиях. Ответ комиссии был положительным.

ПСРМ стала первой партией, перечислившей свои ассигнования на борьбу с коронавирусом. Ранее вся фракция Партии социалистов пожертвовала свою зарплату за месяц в этот же фонд.

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