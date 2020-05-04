Сказано – сделано! Президент запустил в соцсетях флешмоб #БессмертныйПолк (ФОТО)

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Сегодня вечером, как и было обещано ранее, Игорь Додон запустил в социальных сетях флешмоб #БессмертныйПолк. Глава государства опубликовал фото своих родных, прошедших войну, и призвал граждан поддержать эту инициативу.

На своей странице в соцсети президент отметил, что День Победы – один из важнейших праздников для Республики Молдова. К сожалению, из-за пандемии, подчеркнул он, мы не сможем провести все запланированные по этому случаю мероприятия. В особенности это касается Марша Победы «Бессмертный полк», который переносится на 24 августа.

– В связи с этим, как было сказано ранее, предлагаю провести в социальных сетях флэшмоб #БессмертныйПолк, что предполагает размещение фотографий наших родных и соотечественников, прошедших горнило войны. Фотографии следует сопроводить кратким описанием их подвигов. Это символический жест, вносящий, однако, свой вклад в сохранение живой памяти о настоящих героях, пожертвовавших собой ради мирного неба. Первый человек, о котором я хочу рассказать, – это Георге Додон, брат нашего деда со стороны отца, уроженец села Садова. Воевал на фронте и погиб в 1944 году в Польше во время бомбардировки. Кроме того, хочу отметить Александра Додона, родившегося в 1894 году в Садова. Он храбро сражался в боях против фашистских захватчиков, был награжден многими наградами, в том числе Орденом Красной звезды, Орденом Красного знамени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и другими. Горжусь тем, что наша страна приняла самое непосредственное участие в достижении Великой Победы, благодаря которой мы сегодня радуемся мирному небу над нами. Искренняя благодарность ныне здравствующим ветеранам, которым мы желаем крепкого здоровья и счастья в кругу близких. Мы помним! Мы гордимся! Вечная память героям! – написал глава государства.

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