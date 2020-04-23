Сказано – сделано! Президент встретился с руководителями ассоциаций деловых людей (ФОТО, ВИДЕО)

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Как и было обещано накануне, сегодня глава государства провел встречу с руководителями ассоциаций деловых людей, представляющих различные отрасли национальной экономики. Стороны провели откровенный обмен мнениями по самым актуальным проблемам, вызванным вынужденным ограничением экономической деятельности из-за пандемического кризиса.

Игорь Додон напомнил собеседникам о том, что ранее правительство и президент озвучили ряд инициатив, направленных на поэтапный выход из кризисной ситуации.

– При этом есть понимание того, что невозможно бесконечно продлевать действие режима чрезвычайного положения, истекающего 15 мая. Уточнил, что соответствующие решения могут быть приняты в пятницу, 24 апреля, на совещании президента и премьера. При этом высшее руководство страны готово продолжить диалог с представителями каждого сектора по отдельности в течение следующих двух недель, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

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