Сказано – сделано! Президент возобновил поездки в районы и отправился в Кагул

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Как было обещано ранее, глава государства возобновил поездки по районам. Сегодня Игорь Додон отправился в Кагул, где у президента пройдут встречи со многими сельхозпроизводителями.

– Посмотрю там виноградники и сады. Кроме того, намереваюсь навестить семейные пары долгожителей и многодетные семьи. По-прежнему считаю, что как глава государства, так и другие руководители страны должны регулярно встречаться с гражданами во всех населённых пунктах, чтобы на месте изучить проблемы, с которыми сталкиваются местные жители, и найти способы их разрешения, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Напомним, на прошлой неделе глава государства объявил, что возобновляет практику поездок по районам Молдовы.