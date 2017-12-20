156

Сказано – сделано: президент вернул парламенту закон о запрете российских новостей и передач в Молдове

Сказано – сделано: президент вернул парламенту закон о запрете российских новостей и передач в Молдове

 

Об этом сообщил сам Игорь Додон на своей странице в социальной сети. 

Вернул парламенту так называемый “Закон о борьбе с российской пропагандой”. Повторно указываю на антидемократический характер данного закона, направленного на ограничение свободы слова и плюрализма мнений. Настоящим законом происходит грубое нарушение конституционных прав большинства населения Республики Молдова, граждан этой страны. Около 70 процентов молдавских граждан считают Российскую Федерацию дружественным государством, – написал он. 

Ниже прилагается полный текст ответа президента.

Напомним, закон, запрещающий показ на территории Молдовы информационных, аналитических и военных программ, произведенных в Российской Федерации, предложили демократы. Инициативу поддержали 61 депутат парламентского большинства.

Принятый документ осудили местные избранники в Гагаузии и Бессарабки, заявление по этому поводу зачитали и на заседании Муниципального совета Бельц. Сразу после принятия закона глава государства заявил, что не промульгирует его ни при каких обстоятельствах.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md