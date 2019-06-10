Сказано – сделано: Президент обновил состав Высшего совета безопасности, а завтра состоится его заседание (ФОТО)

Сказано – сделано: Президент обновил состав Высшего совета безопасности, а завтра состоится его заседание (ФОТО)

Несколько минут назад глава государства подписал Указ об определении состава Высшего совета безопасности Республики Молдова.

– В состав Совета войдут несколько новых членов, а именно: председатель парламента Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе, вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, министр обороны Павел Войку и министр юстиции Станислав Павловский. С целью обеспечения национальной безопасности Республики Молдова и для обсуждения в срочном порядке наиболее острых проблем, с которыми сталкивается наша страна, я решил созвать заседание Высшего совета безопасности 11 июня в 9:00, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

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