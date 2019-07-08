Сказано – сделано! Президент наградил молдавских спортсменов, завоевавших медали на Вторых Европейских Играх в Минске (ФОТО, ВИДЕО)

0

Как было обещано ранее, сегодня президент Молдовы Игорь Додон вручил высокие государственные награды спортсменам, которые завоевали медали на Вторых Европейских играх в Минске, а также их тренерам.

Так, указом Президента Республики Молдова за особые заслуги в области физической культуры и спорта и за высокие результаты на Европейских играх-2019 в Минске вручены следующие награды:

Орден «Трудовая слава» – Юлию Пятьковскому, главному тренеру национальной сборной по самбо;

Медаль «За гражданские заслуги» (Meritul Civic):

Сабине Артемчук – серебряная медаль по самбо;

Паулине Ешану – бронзовая медаль по самбо;

Денису Такий – бронзовая медаль по самбо;

Сергею Шахову – тренеру спортивной школы борьбы, муниципий Бендеры;

Ирине Чекановой – главному тренеру национальной сборной по стрельбе из лука.

Кроме того, глава государства вручил почетные дипломы Президента Республики Молдова группе спортсменов и тренеров.

– По этому случаю искренне поздравил участников состязаний, поблагодарил их за достойное представление страны в Минске, где я принял участие в открытии Европейских игр и поддержал нашу команду, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Стоит напомнить, что во Вторых Европейских играх участвовали около 6 тысяч спортсменов из 50 стран. Национальная Олимпийская сборная Республики Молдова состояла из 50 человек, которые выступали в 10 видах спорта и в итоге завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.

