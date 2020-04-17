Сказано – сделано! Правительство утвердило пакет мер в поддержку предпринимателей

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Согласно проекту, для поддержки работников и работодателей в условиях экономических последствий, вызванных эпидемиологической ситуацией, учреждаются Программа субсидирования процентов и Программа возмещения НДС.

– Размер ежемесячной субсидии, предоставляемой бенефициарам, представляет собой сумму ежемесячных процентов по кредитам, заключенным в рамках Программы субсидирования процентов. Максимальная сумма займа или кредитов, на которые предоставляется грант, составляет совокупную сумму выплат заработной платы, объявленную бенефициарами Государственной налоговой службы за месяцы: декабрь 2019 года, январь 2020 года и февраль 2020 года (далее – совокупная сумма выплат заработной платы), – говорится в документе, принятом кабмином, пишет moldpres.md.

Максимальная годовая номинальная процентная ставка, подлежащая субсидированию, – 8,76% в национальной валюте и 4,40% в иностранной валюте. Выплата субсидии осуществляется на основании запроса субъекта субсидии, представляемого в Государственную налоговую службу. Заявление подается до конца месяца, следующего за месяцем, в котором выплачиваются проценты.

В то же время Программа возмещения НДС предусматривает снижение до 15% этого налога для сектора HORECA, а также для нескольких категорий плательщиков и застрахованных лиц, указывая ставки и сроки перечисления взносов в обязательное государственное социальное страхование.

Проект должен быть рассмотрен и утвержден парламентом.

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