Сказано – сделано! Правительство ограничило размер торговой наценки на маски и ряд фармацевтических товаров

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Члены кабинета министров сегодня внесли изменения в постановление правительства от 2016 года, ограничив размер торговой наценки на некоторую фармацевтическую продукцию.

В частности, согласно решению, размер торговой наценки на медицинские маски и другие средства личной защиты ограничили до 20%. В этом контексте премьер-министр Ион Кику снова предупредил торговцев лекарствами и фармацевтическими препаратами, чтобы они не занимались спекуляциями на фоне ситуации с коронавирусом.

– Цены на эти товары регулируются государством, и мы не позволим использовать для личных целей сложившуюся ситуацию, – сказал премьер.

Напомним, ранее Кику объявил, что завтра налоговики посетят все аптеки страны. Они проверят цены на маски и другие товары, а также их запас на складах.