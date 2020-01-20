Сказано – сделано: правительство будет проводить еженедельный анализ цен

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Сказано – сделано! Правительство Республики Молдова, как ранее призвал президент Игорь Додон, создаст группу по мониторингу цен, которая будет работать под эгидой Министерства финансов. Об этом сегодня после еженедельного заседания в формате президент – премьер – спикер заявил Ион Кику.

По его словам, под эгидой Министерства финансов 20-24 января будет создана группа по мониторингу цен, которая будет еженедельно анализировать возможный рост цен.

Напомним, на прошлой неделе президент призвал правительство проводить еженедельно мониторинг цен, в особенности на социальную продукцию.