Сказано – сделано: правительство будет проводить еженедельный анализ цен

Сказано – сделано: правительство будет проводить еженедельный анализ цен

Сказано – сделано! Правительство Республики Молдова, как ранее призвал президент Игорь Додон, создаст группу по мониторингу цен, которая будет работать под эгидой Министерства финансов. Об этом сегодня после еженедельного заседания в формате президент – премьер – спикер заявил Ион Кику. 

По его словам, под эгидой Министерства финансов 20-24 января будет создана группа по мониторингу цен, которая будет еженедельно анализировать возможный рост цен.

Напомним, на прошлой неделе президент призвал правительство проводить еженедельно мониторинг цен, в особенности на социальную продукцию.

 

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