Сказано – сделано! Подписано соглашение о предоставлении Россией кредита Молдове

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Отличная новость! В соответствии с договоренностями, которых Игорь Додон достиг в декабре 2019 года со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сегодня в Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ Соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 млн. евро.

Это первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдовы на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

– Искренне благодарю российских партнеров и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за помощь, оказанную Республике Молдова в период острой необходимости, – подчеркнул он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.